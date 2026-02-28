-
-
-
-
-
-
Обсъдени са планове за евакуация на българите от района на Близкия изток в случай, че обстановката го наложи
„Към този час няма директна военна опасност за територията на Република България. България не е страна в конфликта”. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след Съвета по сигурността в МС. Той беше свикан заради ескалацията на напрежението в Близкия изток.
„Искам категорично да заявя, че страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военна операция. Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия. Няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили”, каза Гюров.
Той е категоричен, че няма рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите за сигурност са предприели необходими мерки, за да гарантират обществения ред. „Няма основание за безпокойство в ежедневието на българското общество", каза служебният премиер.
Той обясни, че в МВнР работи денонощен кризисен щаб. Всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българските общности.
„Обсъдени са конкретни планове за евакуация в случай, че обстановката го наложи. Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на Министерството на външните работи”, каза Гюров.
Той обясни, че се следят и рисковете от миграционен натиск, а граничните служби са в повишена бдителност. „Институциите работят в пълен синхрон”, увери той.
Служебният военен министър Атанас Запрянов също заяви, че няма пряка военна заплаха за България.
„Не можем да бъдем пряка цел за Иран, няма ударни средства нито в Ново село, нито в Граф Игнатиево, които да са планирани за използване в тази операция. Ние не участваме в тази операция и не е възможно да бъдем таргетирани като такава държава”, каза Запрянов.
Служебният външен министър Надежда Нейнски обясни, че има подробен и актуализиран план за евакуация. Справката сочи, че в Ливан има 498 български граждани и техните семейства. В Иран са общо 47 български граждани, като 14 са ирански граждани, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000 съгласно подадените заявления за български документи за самоличност през последните 5 години. „Същевременно реалният брой на българските граждани в Израел вероятно няколко пъти надвишава горната цифра. Над 95% от тези лица са с двойно гражданство и не говорят български език. Същите логично се третират като израелски граждани от приемащата държава, с всички произтичащи от това особености и ограничения”, поясни Нейнски.
Данните сочат още, че в Ирак пребивават 140 български граждани и още над 360 с двойно гражданство. В Катар има 300 български граждани, като регистрирани в посолството от тях са 185.
Така общо приблизителният брой на пребиваващите български граждани в района на конфликта е 11 400.
Нейнски обясни, че в посолството в Иран има общо 10 български граждани – петима служители и петима членове на семействата им. При евакуация те ще се придвижат с 6 автомобила.
„Регистрирани са 36 български граждани и 14 членове на техните семейства. Няма да коментирам възможните планове за евакуация, искаме да запазим сигурността на маршрутите, които сме разработили”, каза Нейнски.
Нейнски увери, че са разработени и алтернативни трасета за доставка на енергийни източници, които да не допуснат кризата в региона да се отрази върху цената на енергоносителите.
Редактор: Ина Григорова
