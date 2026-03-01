След размяната на удари в Близкия изток част от партиите у нас поискаха президентът да свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Повечето политически сили подкрепят оценката на служебния кабинет, че към този момент няма директна военна заплаха за нашата сигурност.

ГЕРБ-СДС, ПП-ДП, „ДПС – Ново начало" и БСП призоваха за дипломация и за координация с европейските ни партньори.

Не такава е позицията на партия „Възраждане“, които ще настояват с решение на Народното събрание да бъдат изтеглени американските самолети, които се намират на летище „Васил Левски" в София. И те, и ИТН настояват националната ни сигурност да бъде обсъдена на Консултативен съвет при президента.

Още вчера Илияна Йотова заяви, че следи развитието на обстановката и ще предприеме нужните действия.

ГЕРБ-СДС поискаха служебният кабинет да работи с парламента за сигурността на страната.

„Ще искам да припомня на господин Гюров, че той не е избран, той е назначен и в този смисъл в момента отговорността за националната сигурност се носи от парламента. Смятам, че до този момент това, което ни защитава най-много, е нашето членство в НАТО. И всъщност укрепването на нашето стратегическо партньорство както с НАТО, така и с Европейския съюз, е реакцията, която трябва да имаме", заяви Деница Сачева.

За координация с европейските сили призовават и от ПП–ДБ. Николай Денков припомни, че съюзът е наложил санкции на иранския режим, тъй като го смята за заплаха за международния ред. По думите му сега решението е дипломация и сдържаност.

„Възраждане“ поиска действия и Консултативен съвет за национална сигурност при президента.

„Изключително двусмислена е позицията на другите политически лидери, които не осъждат агресията. И тъй като американските самолети продължават да стоят на летището, започваме да събираме подписка за извънредно заседание, за да не чакаме до сряда. Внесли сме предложение вече в НС за задължаване на правителството да накара американските военни самолети да напуснат летището в София“, каза Костадин Костадинов.

Делян Пеевски е на мнение, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност, но поиска служебната власт да взаимодейства с парламента, защото международните кризи изискват координация между институциите.

„Едностранни военни действия никога не водят до нищо друго освен до война“, написа Крум Зарков. Според социалистите българският и европейският интерес е деескалация на конфликта и дипломатически усилия за решаване на споровете.

Притеснения за сигурността на България и имиграционен натиск изразиха от ИТН. Партията критикува служебната власт и също поиска спешно заседание на Консултативния съвет при президента.