11-годишен велосипедист от Айтос е настанен в УМБАЛ - Бургас с контузии на главата, гръдния кош и корема след катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. По първоначална информация момчето отнело предимство на кръстовище и е било ударено от автомобил, управляван от 18-годишен шофьор.

Злополуката е станала около 16:15 часа в събота.

