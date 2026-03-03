Посолството на България в Делхи препоръчва на българските граждани в Индия да се въздържат от посещения в и около посолствата и консулствата на САЩ, Израел и Иран, както и в обекти и туристически места с голямо струпване на туристи, съобщи Министерството на външните работи у нас.

Всички чуждестранни граждани на територията на Индия, които са променили плановете си за пътуване поради текущите събития в региона на Близкия Изток и се нуждаят от помощ за удължаване на визата си или за регулиране на престоя си, се приканват да се свържат с най-близкия регионален офис за регистрация на чужденци (FRRO). Съответният FRRO ще помогне с необходимите формалности. Данни за контакт с FRRO можете да намерите ТУК .

Министерството на външните работи препоръчва на всички български граждани, намиращи се на територията на Малдиви да поддържат контaкт с aвиопревозвача си с цел той да осигури безопасни алтернативни маршрути за осъществяване на полет. Препоръчва се също да се следят съобщенията на местните власти и на летището в Мале.

МВнР към българите в Близкия изток: Не напускайте рисковано по суша държавата, в която сте

По данни от сателитни изображения, получени чрез приложението за проверка на полети FLIGHTRADAR24, е видно, че от летището в гр. Мале, Република Малдиви, в последните 24 часа са излетели самолети в посока Цюрих, Виена, Лондон, Милано, Истанбул и др.

От МВнР обръщат внимание, че от летището в Делхи също излитат самолети към редица европейски градове и то може да бъде ползвано като транзитен пункт при планиране на завръщане в България. В последните 24 часа са излетели самолети в посока Париж, Виена, Лондон, Милано, Истанбул, Варшава, Хелзинки и др. с авиокомпаниите Air India, British Airways, Turkish Airways, LOT, Finnair и др.

Има информация за полети от Мумбай към Европа и Етиопия. В Етиопия може да бъде направена връзка за полети към Европа.

Към Индия от Мале има полети на авиокампания Air India. За влизане в Индия е необходима виза за български граждани. Възможни са и други варианти.

В сряда изпращат самолети за евакуация на българи, блокирани в Близкия изток

МВнР посочва, че Министерството на имиграцията и емиграцията в Шри Ланка е решило да предостави безплатно удължаване на визите с 14 дни на българските граждани, които не могат да напуснат страната в рамките на валидността на визите си поради отмяната на полетите за Близкия изток. Така те ще имат възможност да останат законно в страната докато не бъдат намерени алтернативни варианти за завръщане. Удължаването на визите ще бъде предоставено за 14 дни от датата на изтичане на текущата виза и ще се издава за всеки отделен случай, след проверка на съответните обстоятелства. Пътниците трябва да представят доказателство за невъзможността си да отпътуват поради отменени полети - бордни карти, уведомления за отменени полети или потвърждения от авиокомпаниите. Удължаването на визата може да бъде получено в имиграционната служба на летището в момента на заминаването.

Българските задгранични представителства имат готовност да окажат съдействие и подкрепа на всички български граждани извън зоната на военни действия, с приоритет към хуманитарни случаи, се казва още в съобщението.

