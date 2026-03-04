България е внесла количество втечнен природен газ на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия изток. Сделката е на нива значително под текущите пазарни стойности и създава условия за предвидимост за вътрешния пазар в момент, когато международните котировки на природния газ и петрола отбелязват рязък ръст. Това е докладвал служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред служебния премиер Андрей Гюров.

На терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на втория за 2026 г. танкер. Той е със 100 млн. куб. м. газ. Количествата ще покрият нуждите на клиентите на „Булгаргаз” за текущия месец.

От юни 2022 г. до днес „Булгаргаз“ е реализирал 22 директни доставки на LNG до терминали в Гърция и Турция. От тях 17 са с произход САЩ, а останалите – от държави като Норвегия и Алжир, съобщават от Министерството на енергетиката.

България разполага с малък, но реален буфер срещу пазарните сътресения, смята министър Трайков. Страната ни в момента реализира доставки по вече договорени условия – при ценови параметри от предкризисния период. Основният източник на стабилност е дългосрочният договор за газ от Азербайджан.

„Настоящата доставка е резултатът от активната работа по диверсификацията - това е начинът да се гарантира стабилност на снабдяването и защита на потребителите от внезапни ценови шокове. Продължаваме да следим динамиката на международните пазари и с държавните енергийни дружества да предприемаме мерки в подкрепа на сигурността и конкурентоспособността на сектора и потребителите”, каза още министър Трайков.

