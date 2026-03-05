59-годишен мъж от село Желю войвода е открит мъртъв в нива, съобщават от полицията в Сливен.

По първоначални данни той е паднал между каруцата и животното по време на движение, като ударът е бил фатален.

На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция, но лекарите само са констатирали смъртта му. Обстоятелствата и точните причини за инцидента се изясняват, като е образувано досъдебно производство.