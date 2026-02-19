Задържаха и привлякоха като обвиняем 26-годишен мъж за убийство в къща в пловдивското село Радиново. Това съобщиха от държавното обвинение, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова. Сигнал за открито тяло на 57-годишен мъж е подаден в 17:30 ч. на 17 февруари.

На място пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че починалият е бил удрян по главата с твърд предмет. Органите на реда открили в постройка в двора на къщата по-младия мъж, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Редактор: Дарина Методиева