Столичната община подписа договори за сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г. за Зона 2 - районите „Възраждане“, „Оборище“, централната част на „Триадица“, както и Зона 5 - „Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“.

Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес – 145.72 евро на тон за битов отпадък и 102.26 евро на тон за едрогабаритни отпадъци.

Васил Терзиев: Удължени са договорите за чистота в девет софийски района

„Спазваме ангажимента си към столичани - да не подписваме дългосрочни договори на цени, които ощетяват града. Винаги сме казвали, че ще търсим начин да защитим обществения интерес и няма да позволим цената на услугата да расте без реално подобряване на качеството“, заяви кметът на столицата Васил Терзиев.