В Министерство на околната среда и водите (МОСВ) започва работа Координационно звено „Политики за морето“, създадено със заповед на служебния министър Юлиян Попов. Новата експертна структура е създадена с цел да се постигне по-ефективно управление на процесите и информацията, свързани с Черно море, както и подобряване на координацията между компетентните институции и научните организации.

Експертите ще работят по прилагането на европейското законодателство и изпълнението на международните ангажименти на страната, свързани с морската среда. Техните основни дейности са управление на информацията и данните за морските води, внедряване на научни постижения и международен опит в областта на мониторинга и управлението на морските ресурси.

Конкретните задачи на Координационното звено „Политики за морето“ включват:

⇒ координация и методическо ръководство на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и други компетентни институции при разработването и прилагането на Морската стратегия;

⇒ подпомагане изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията за опазване на Черно море;

⇒ координация на дейностите по мониторинг на морските води;

⇒ събиране, анализ и систематизиране на данни за състоянието на морската среда;

⇒ осигуряване на координация и обмен на информация, свързани с политиките и стратегиите за Черно море;

⇒ участие в съвместни проверки на място с Басейнова дирекция „Черноморски район“ и съответните регионални инспекции по околната среда и водите.

За стартирането на дейността на звеното е разработен план, насочен към бързо изграждане на цялостна картина за състоянието на Черноморието, институционалната рамка, задълженията на България и наличните данни. Това ще бъде постигнато чрез комбинация от документален анализ, институционално картиране и теренни посещения.

Редактор: Цветина Петрова