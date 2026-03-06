Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (06.03.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (06.03.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (06.03.2026 - обедна) Прогноза за времето (06.03.2026 - обедна) 06 март 2026 12:44 Прогноза за времето (06.03.2026 - сутрешна) Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет Прогноза за времето (05.03.2026 - обедна) Март сменя настроението: Дъжд днес, мъгли и слънце в следващите дни Прогноза за времето (05.03.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (04.03.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Мария Барабашка Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България „ДПС-Ново начало” иска изслушване на финансовия министър и шефовете на митниците и на Държавния резерв Вече е достъпно електронното заявление за гласуващите извън страната По пътя към властта: Каква ще бъде предизборната кампания Работещите в „Български пощи” излизат на протест на 9 март Румен Христов: Искано е разрешение за оставянето на Атанас Запрянов за министър на отбраната в служебния кабинет Габриел Вълков: Борисов и Пеевски не са възможни партньори на БСП Атанас Атанасов: Божанков и Лорер заслужават нов мандат, но преговорите за листите тепърва започват Емил Дечев: МВР има важна роля в провеждането на изборите Йотова: Колкото повече министри се срещат с политически лидери, толкова по-добре Одисей Спасов: Българите в чужбина не могат да се приберат заради хаоса в институциите Още сигнали за високи сметки - този път за парно Показаха бебетата лъвчета в зоопарка в Стара Загора Израелски туристи масово отменят резервации в Банско заради ескалацията в Близкия изток Без тераси, климатици и с течащ покрив: Жители на блокове във Велико Търново се оплакват от некачествено саниране Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се преструват на лекари Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си, за да не „замърся” разследването Зам.-министърът на отбраната: Ситуацията в Близкия изток е много динамична, рисковете се преценяват ежедневно Момчето, ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен на 2 места таз Той е невинен, но без книжка: Осем месеца по-късно Билян Сариев все още чака документите си обратно Орхидеи от цял свят събират посетители в Ботаническата градина на БАН Музикалните състави на БНР спират концертите си в знак на протест Андрей Гюров: Американските военни самолети са били разположени на летището ден преди встъпването на служебния кабинет Прогноза за времето (06.03.2026 - сутрешна) Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет НИМХ: Тазгодишната зима е най-валежната след 2021 г. Обявиха имената на новите директори на ГДБОП, ГДНП, Жандармерията и СОБТ Опасна мода: Популярна дизайнерска дрога води до изключително бързо пристрастяване Специалисти: В България все още не се говори, че затлъстяването е заболяване Какви цени на горивата ни очакват, ако войната в Близкия изток продължи За дни: Скок в цените на бензина и дизела у нас Проверка след сигнал: Обездвижили счупен крак на дете с картон в Спешния център в Разлог След срещата Запрянов - Борисов: Реплики между премиера и министъра на отбраната Майката на близнаците, намерили приемен дом: Лъжа е, че съм ги изоставила Иван Шишков: Дали ще съм в листите на Румен Радев зависи от него Елена Дариева: Конфликтът в Близкия изток ще бъде определящ за предстоящата предизборна кампания у нас Дете е блъснато от моторна шейна на ски писта в Банско Преслав Райков: Цената на горивата у нас все още не отразява напълно случващото се на пазара Вдигат пенсиите от 1 юли Премиерът се срещна с и. д. посланик на САЩ у нас 291 българи се прибират днес от Близкия изток Арестуваха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение Назначен е нов директор на ГД „Национална полиция“ Разкриха престъпна група за трафик на хора, действала от 2018 година (СНИМКИ) „Гранична полиция” разби канал за трафик на мигранти (СНИМКИ) Парламентът прие окончателно ключовите промени във втория пенсионен стълб Андрей Гюров: България не е застрашена директно от военните действия в Близкия изток Назначиха нов директор на ОДМВР – Велико Търново Ракът на дебелото черво: Значението на ранната диагностика и превенцията ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА