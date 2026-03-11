В парламента времето за работа на народните представители изтича. Пред тях стои важна задача – да приемат Закона за удължаване на бюджета. Текстовете ще влязат за обсъждане първо в ресорните комисии.

През уикенда служебният финансов министър призова партиите план-сметката да бъде приета в спешен порядък, за да не се блокират разплащанията на държавата след 31 март. Очаква се в петък финансовата рамка да влезе за гласуване в пленарната зала.

Редактор: Мария Барабашка