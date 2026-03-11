Верижна катастрофа е станала на пътя между Казанлък и село Овощник. Ударили са се три коли. Вероятната причина за инцидента е движение с несъобразена скорост. Първият автомобил намалил и в него се ударил движещият се отзад, а след това - насрещно движещият се.

Няма сериозно пострадали. Полиция регулира трафика в района на катастрофата.

