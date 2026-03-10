Две момичета на 11 години са били блъснати от микробус, докато пресичали на пешеходна пътека в Лом, съобщиха от Областната дирекция ОДМВР - Монтана.

Произшествието е станало в понеделник в 14:44 часа на кръстовище между улиците „Дунавска“ и „Пристанищна“. Децата пресичали на обозначена с пътни знаци пешеходна пътека в участък, който бил в ремонт.

Шофьорът - мъж на 45 години, не проявил достатъчно внимание и ударил двете момичета странично с предната лява част на автомобила, информира кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков. Двете деца са откарани незабавно в болницата в Лом и са настанени за лечение с наранявания, но без опосност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. {офьорът е проверен за употреба на алкохол, като тестът е отрицателен.

Редактор: Ивета Костадинова