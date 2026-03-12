Депутатите приеха на първо четене нови, по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца и за разпространяване на порнографски материали. Това ще стане възможно чрез промени в Наказателния кодекс.

Текстовете предвиждат до 15 години затвор за лице, извършило сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст. Освен това, давността за преследване на престъпления ще започва да тече едва след навършване на пълнолетие на жертвите. Така те ще могат лично да сезират компетентните органи.

Друга промяна предвижда разпространяването на порнографски материали да се наказва със затвор от една до пет години, вместо досегашната санкция до една година.

Предлагат по-тежки наказания за сексуални насилници на деца до 10-годишна възраст

Георги Георгиев от ГЕРБ посочи, че сигналите за сексуални посегателства срещу деца са близо 700 за периода януари 2023 - юни 2025 г., като значителна част от жертвите са малолетни. По думите му около 80% от случаите са свързани с блудство, а много от престъпленията изобщо не стигат до съд, тъй като жертвите често не подават сигнали поради срам или страх.

Депутатът от „ДПС-Ново начало“ Хамид Хамид заяви, че предвидените наказания са твърде либерални спрямо тежестта на подобни престъпления в днешното общество.

Цвета Рангелова от „Възраждане“ подчерта, че извършителите трябва да понесат пълна отговорност и обществото не бива да допуска подобни лица да се разхождат на свобода. Тя отбеляза, че обществената чувствителност по темата е особено засилена след случая „Петрохан - Околчица“.

Владимир Георгиев от БСП също заяви подкрепа за мерките, като посочи, че обществото очаква категорични действия срещу подобни престъпления.

Междувременно от „Има такъв народ“ отправиха остри критики във връзка със случая „Петрохан“. От парламентарната трибуна Станислав Балабанов представи резултати от проверка на Министерството на образованието в частното училище, в което се е обучавало 15-годишното момче, открито мъртво край Околчица. При проверката са установени сериозни нарушения, включително липса на документация за отсъствия на ученици и недостатъчна квалификация на част от преподавателите.

С промените в Наказателния кодекс народните представители решиха да се криминализират и големите нерегламентирани сметища, като са предвидени сериозни наказания, включително затвор.