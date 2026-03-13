На първо четене в пленарната зала влиза удължителния закон за бюджет 2025. В четвъртък депутатите в ресорната комисия го приеха за по-малко от 40 минути и без почти никакъв дебат.

Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет

Настоящото удължаване важи за три месеца и изтича на 31 март, но второто удължаване е написано така, че да важи до приемане на редовен държавен бюджет. Удължителният закон позволява на държавата да харчи до размера на разходите за същия месец на изминалата година, но не повече от събраните от държавата приходи. Данните за февруари тази година сочеха, че хазната е на дефицит от 900 милиона евро.

Редактор: Дарина Методиева