Снимка: iStock
-
Енергийната комисия прави нов опит да разгледа промените в закона за ВЕИ
-
Румен Христов: СДС работи сякаш на улицата след отнемането на централата
-
Мартин Димитров: Средствата за компенсации заради скъпите горива да се вземат от по-високите приходи от ДДС
-
Делян Пеевски сигнализира прокуратурата за недопустима намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР
-
Кабинетът предлага мерки в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата
-
ЦИК обяви кога ще бъде изтеглен жребият за номерата в бюлетината
Данните за февруари тази година сочеха, че хазната е на дефицит от 900 милиона евро
На първо четене в пленарната зала влиза удължителния закон за бюджет 2025. В четвъртък депутатите в ресорната комисия го приеха за по-малко от 40 минути и без почти никакъв дебат.
Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет
Настоящото удължаване важи за три месеца и изтича на 31 март, но второто удължаване е написано така, че да важи до приемане на редовен държавен бюджет. Удължителният закон позволява на държавата да харчи до размера на разходите за същия месец на изминалата година, но не повече от събраните от държавата приходи. Данните за февруари тази година сочеха, че хазната е на дефицит от 900 милиона евро.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни