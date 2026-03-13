Близките на шестимата мъже, открити мъртви в хижата на "Петрохан" и в кемпер край Околчица, излязоха на протест. Майката на Николай Златков - Ралица Асенова, призова хората да се съберат пред Съдебната палата в 17:30 часа.

Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо

Роднините искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Според тях това е право, което те имат по закон, но разследващите отказват. В последното изявление на Прокуратурата беше съобщено, че липсват данни да е имало външен човек по време на настъпването на смъртта и на шестимата.

Междувременно парламентът изслушва служебните министри на правосъдието и на вътрешните работи Андрей Янкулов и Емил Дечев по криминалния случай. Искането е внесено от парламентарната група на "Има такъв народ".

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев аргументира пред народните представители решението си да смени ръководителя на МВР със стремежа към провеждане на законосъобразни и честни избори.

“Поисках справка от директора на ГДНП за всички ръководители на главни дирекции, дирекции в МВР, както и на областните дирекции - кои от тях имат наложени глоби по Закона за движението по пътищата. Когато още на третия ден този ръководител не ми казва цялата истина, какво очаквате от мен - да го оставя на поста и да продължавам да получавам само част от истината? Разбира се, че няма да направя това. Затова го смених и така ще постъпвам с всеки друг ръководител в МВР, ако не ми поднася цялата истина”, коментира той.

“Нямам никакво отношение и не мога да имам отношение към въпроса, повдигнат от господин Тошко Йорданов. Нямам какво да кажа по тази тема“, каза Янкулов на изслушването.

