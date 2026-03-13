На всеки двама души, заети в частния сектор, вече се падат трима в държавния сектор плюс пенсионерите. Средната брутна заплата в държавния сектор в края на миналата година е с 9% по-висока от тази в частния. При държавните служители разликата е 21%, а ако се извадят осигуровките, които те не плащат, разликата става още по-голяма. Това показва анализ, направен от старши икономиста от "Отворено общество" Георги Ангелов.

В „Здравей, България” той подчерта, че всъщност „картината е малко по-сложна”. „Населението на България намалява. Само от 2019 г. насам то е спаднало с около половин милион души. Съответно има по-малко хора в страната. В частния сектор работят 344 хиляди души по-малко, докато в държавния сектор броят на заетите остава приблизително същият. Това е абсурдно, защото публичният сектор обслужва населението. Когато населението намалява, логично е това да става и с публичния. Но това не се случва”, обясни той.

Има ли разлика между заплатите в държавния и в частния сектор

По думите му вече 26,3% от работещите са в публичния сектор на икономиката, като този дял расте през последните години. Според него „нормално” е в държавната администрация и структури да работят под 20%, както е било преди около 7–8 години.

Заплащането в публичния сектор расте, отчете икономистът. „Видяхме и протестите, падането на бюджета и на правителството, защото за да се издържа този голям публичен сектор, бюджетът вече не достига и се обсъжда увеличаване на данъците и осигуровките”, припомни той.

Според Ангелов частният сектор не може да поеме все повече и повече данъци, особено когато броят на работещите в него намалява. „Ако притискаме частния сектор с по-високи данъци и едновременно насърчаваме заетостта в публичния сектор, преместваме хора от реалната икономика към държавната. А тогава няма кой да произвежда”, напомни той.

Разликата между заплатите в частния и държавния сектор: Какво стои зад растящото разминаване

И добави: „Държавните служители, както и служителите в Министерството на вътрешните работи и в съдебната система, не плащат част от осигуровките, докато работещите в частния сектор го правят. Има разпределение между работодател и работник, но работникът плаща своята част - нещо, което не важи за държавните служители. Оттам идва тази голяма разлика в заплащането”.

