Освен подкрепа за домакинствата, правителството подготвя и мерки в помощ на бизнеса, особено на компаниите, свързани с доставка и транспорт на хранителни продукти. Те са с цел да се намали натискът върху сектора заради поскъпването на горивата през последните седмици.

Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи коментира пред „Твоят ден“ как браншът реагира на предложените мерки. По думите му транспортните компании понасят много тежко резкия ръст на цените на горивата. „Необходими са по-големи оборотни средства, а шокът от увеличението на горивата се поема именно от транспортните дружества“, обясни той.

Поскъпване на горивата: Могат ли да проработят предлаганите мерки в помощ на домакинствата и бизнеса

Отлагането на въвеждането на въглеродния компонент към ТОЛ таксите, планирано за 1 април, според Димитров е недостатъчна мярка. „То не подпомага хората, които имат нови превозни средства евро 6. Те са направили голяма инвестиция, но няма механизъм да бъдат подпомогнати с по-високите цени на горивата“, казва той.

Димитров подчертава проблемите с оборотните средства: „Горивото се плаща почти веднага, а цената на извършената услуга често постъпва след два-три месеца. Именно тук е големият проблем за транспортните дружества. Нужни са механизми за прехвърляне на разходите към клиентите, но това не е лесно“.

Според него мерките, които облекчават само компаниите, превозващи хранителни продукти, са трудни за прилагане на практика. „Нито има регистър, нито начин да се разделят фирмите по този признак. Всички транспортни компании са засегнати от високите цени на горивата“, добавя Димитров.

Експертът посочва и липсата на предварителни консултации с бранша: „Категорично не сме били поканени на срещи за обсъждане на тези мерки. Ние сме изпращали предложения и настояваме за диалог, за да могат мерките да бъдат адекватни“.

Като пример за ефективни мерки той предлага директна подкрепа за транспортния сектор, която да осигури необходимите оборотни средства. „След увеличението на горивата от 10 камиона най-вероятно ще могат да работят само 8, което нарушава доставките. Затова са нужни адекватни решения“, казва Димитров.

Кабинетът предлага мерки в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата

„Ако цените продължат да вървят нагоре, ситуацията ще е критична не само за България, но и за целия свят. Надявам се конфликтът да приключи по-скоро“, прогнозира експертът.

Относно въпроса дали транспортните компании ще увеличат цените на услугите си, Димитров е категоричен: „Горивото е основният компонент на транспортната услуга. Вече имаме увеличение около 6-7%, което за превозвачите с марж от 2-3% означава загуби. Никой няма да работи на загуба – цените ще се увеличат“.