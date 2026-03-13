Очаква се да станат ясни окончателните разчети по мерките, предложени от служебното правителство в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата. Предвиждат се директни финансови помощи за домакинствата, но те трябва да отговарят на определени доходни критерии. Мярката може да влезе в сила още в рамките на месец март, ако увеличението на цените на горивата продължи.

Относно облекчението за бизнеса, властта възнамерява да отложи поскъпването на ТОЛ таксите от 1 април. Националната агенция за приходите засилва и контрола върху търговските надценки на бензиностанциите, за да се избегне спекула при цените на горивата.

Могат ли тези мерки да проработят? Темата коментираха в „Твоят ден” икономистът Владимир Сиркаров и финансистът Левон Хампарцумян.

Според Сиркаров трябва да се мисли за последиците от конфликта в Близкия изток, но все още цените не са достигнали до изключително високи нива, за да се мисли за фискални действия. „Това е популистко говорене. Ако конфликтът продължи и котировките се повишат драстично, какво ще правим тогава, ако сега сме започнали с фискални мерки”, смята Сиркаров. Той коментира, че не е ясно и какъв ще е механизмът за подкрепа. „Трансферирането на пари по сметки също е доста необоснована и трудно аргументирана мярка. В други държави се подхожда към ваучерни добавки. Но за мен е рано да се мисли за подобни действия”, заяви Сиркаров.

„Според мен не е работа на правителството да се занимава с контрол на цените и субсидии. Ние не знаем кои са наистина хората, които имат нужда, с всички тези фалшиви ТЕЛК-ове и сивата икономика, която предполагаме, че е между 30% и 40%. При 30% несигурност в данните означава, че стреляш на посоки. От тази гледна точка тези мерки, не че не трябва да се вземат, но ще бъдат неефективни”, коментира Хампарцумян.

Той каза, че политиците трябва да мислят дългосрочно. „Какво има България като енергийни източници? Има уран и има въглища. Това е, което би ни направило относително независими и енергийно суверенни”, смята още Хампарцумян.

Владимир Сиркаров коментира, че поставянето на таван на цените е „самоубийствено икономически”. Той оцени предлаганите мерки като „крайни и неефективни”.

