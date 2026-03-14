Пред камера застават хората, готови да си признаят - без маски, без лъжи

Те са хора, които са стигнали до най-трудната среща – тази със самите себе си. След години на зависимости и грешки, днес търсят път обратно към нормалния живот в център за лечение.

Всеки от тях носи своята история. За някои от решенията си имат обяснение, за други – не. Част от тях признават слабостите си открито, без оправдания. Но зад всяка история стои и въпросът – как се стига дотук?

„Ничия земя“: На ринга с дрогата (ВИДЕО)

Мнозина биха ги осъдили бързо – от удобството на дивана, както често се случва в обществените дебати през последните месеци. Преди присъдата обаче стои по-важният въпрос: какви са причините, които превръщат един човек в зависим? Защото понякога тези причини са по-близо, отколкото предполагаме – в домовете ни, в семействата ни, в хората около нас.

Пред камерата те застават без маски. Не крият лъжите, които са казвали, нито слабостите си. Признават и желанието си да започнат отначало – като част от същото общество, което в един момент ги е отблъснало, но и ги е формирало.

„Ничия земя“: Подадена ръка (ВИДЕО)

Днес обаче приемането се оказва не по-малко трудно от самата борба със зависимостта. Дотолкова, че в някои случаи хората около тях дори не искат домът им за лечение да бъде близо до собствените им квартали.

Повече гледайте във видеото.

Последвайте ни

