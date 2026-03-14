Тревожност, фалшиви новини и избори: Как гласуваме, когато страхът надделява
Стоян Саладинов: Лежах 6 месеца в сръбски затвор
Заупокойни богослужения в памет на патриарсите Кирил и Неофит
Спортни новини (14.03.2026 - обедна)
Преди Великден и Гергьовден: 20 000 по-малко са българските агнета тази година
Жители излязоха на протест на главен път Е79 между Враца и Монтана
Пред камера застават хората, готови да си признаят - без маски, без лъжи
Те са хора, които са стигнали до най-трудната среща – тази със самите себе си. След години на зависимости и грешки, днес търсят път обратно към нормалния живот в център за лечение.
Всеки от тях носи своята история. За някои от решенията си имат обяснение, за други – не. Част от тях признават слабостите си открито, без оправдания. Но зад всяка история стои и въпросът – как се стига дотук?
„Ничия земя“: На ринга с дрогата (ВИДЕО)
Мнозина биха ги осъдили бързо – от удобството на дивана, както често се случва в обществените дебати през последните месеци. Преди присъдата обаче стои по-важният въпрос: какви са причините, които превръщат един човек в зависим? Защото понякога тези причини са по-близо, отколкото предполагаме – в домовете ни, в семействата ни, в хората около нас.
Пред камерата те застават без маски. Не крият лъжите, които са казвали, нито слабостите си. Признават и желанието си да започнат отначало – като част от същото общество, което в един момент ги е отблъснало, но и ги е формирало.
„Ничия земя“: Подадена ръка (ВИДЕО)
Днес обаче приемането се оказва не по-малко трудно от самата борба със зависимостта. Дотолкова, че в някои случаи хората около тях дори не искат домът им за лечение да бъде близо до собствените им квартали.
Повече гледайте във видеото.
