Брутална катастрофа в чужбина преобръща живота на мъж от Димитровград. Инцидентът му отнема ръката, работата, семейството и усещането за смисъл. Следват месеци на отчаяние, алкохол и наркотици.

Сам, без посока и надежда, Руско постепенно губи контрол над живота си. До момента, в който приятели подават ръка. Подкрепят го, насърчават го да потърси помощ и му помагат да се изправи.

Така започва неговото „изплуване“.

Днес той говори открито за зависимостите, за болката и за грешките си. Казва, че именно най-трудният период го е научил на най-важния урок – че човек може да се върне към живота, стига да има до себе си хора и да поиска промяна. Оттогава посвещава времето си на каузи и доброволчески инициативи. Организира кампании, помага на хора в нужда и мотивира други да не повтарят неговия път на самоунищожение.

Мотото му е просто: „Щом мога аз – можете и вие.“

