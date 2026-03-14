Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че по време на изслушването в Народното събрание по случая „Петрохан“ не му е бил зададен нито един въпрос. Това стана ясно от негова публикация във Facebook, в която той коментира проведеното заседание.

По думите му изслушването е било пореден опит да се говори общо за „натиск“ и „прикриване“ по разследването, без да се представят конкретни факти. На заседанието са били призовани той и вътрешният министър Дечев.

„Никой не разбра защо съм призован. Инициаторите не ми зададоха нито един въпрос“, посочи Янкулов. Според него това показва, че няма факти, които да свържат името му с твърденията за натиск или намеса в разследването.

Министърът поставя и въпроса за отсъствието на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов по време на дискусиите в парламента. Според него именно прокуратурата носи конституционната отговорност за законосъобразното провеждане на разследванията и за надзора върху работата на прокурорите. „Кой да отговаря какво се случва по конкретното разследване, ако не фактическият главен прокурор?“, пита Янкулов в публикацията си.

Той отбелязва още, че институцията на прокуратурата се намира в „институционално безвремие“, за което, по думите му, отговорност носят законодателната власт и органът, който управлява съдебната система – Висш съдебен съвет. Според правосъдния министър обществен контрол върху дейността на прокуратурата е затруднен, тъй като ръководството ѝ избягва комуникация с медиите и отговори на поставените въпроси.

Янкулов заявява, че ще продължи да търси отговори по случая „Петрохан“ в рамките на правомощията си.

