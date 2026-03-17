С мнозинство Общинският съвет в Бургас избра д-р Благомир Здравков за управител на Детската болница „Света Анастасия“. Кандидатурата му бе гласувана от съветниците, след като спечели конкурса с най-висока оценка 5,88 в надпревара с още трима кандидати.

Преди гласуването д-р Здравков представи експозе на програмата си за управление на Детската болница в Бургас през следващите 3 години. „За мен тази болница е една от най-смислените здравни инвестиции у нас след демократичните промени. Моята мисия е изграждане на система от качествена и безопасна педиатрична помощ за децата на Бургас и региона, като си давам сметка, че бих имал нужда от подкрепата на всички вас - като принципал на това лечебно заведение, на колегите от извънболничната помощ, на здравната мрежа от региона и изобщо на

общността“, каза новоизбраният управител на Детската болница в морския град, която е първият по рода си подобен проект за страната.

Според д-р Здравков най-удачен и утвърден в света модел на детско здравеопазване е поставянето на детето пациент в центъра на системата. „Какво означава това? Че всяка услуга трябва да е с фокус върху нуждите на болното дете в целия процес на диагностика и лечение. Трябва да привлечем семейството, което е главен фактор в живота на детето, в решенията, които се вземат относно лечението“, обясни медикът.

В същото време Детската болница в Бургас се откроява с уютна и безопасна болнична среда, която намалява стреса, осигурява физическа сигурност и по-бързо възстановяване, водещо до намален болничен престой.

Една от целите на управителя на новата детска болница д-р Благомир Здравков е тя да бъде утвърдена като стратегически и водещ педиатричен център за Югоизточния регион на страната. За постигането ѝ ще се работи по няколко направления – изграждане на мотивиран и компетентен, готов да се развива педиатричен екип, прилагане на съвременни технологии в

полза на качеството на педиатричната помощ, развитие на устойчиви партньорства за гарантирано устойчиво развитие на болницата, акредитация на лечебното заведение като университетска структура и постигане на високо ниво на учебна, научна и изследователска дейност.

От трибуната на Общинския съвет д-р Здравков отправи лична покана към д-р Тома Томов и д-р Венцислав Димов, които участваха в конкурса за управител на детската болница с думите: „Това са колеги с безупречна професионална репутация и считам, че тяхната креативност и талант само

могат да допринесат за този общ проект и кауза на региона“.

„Много хора имат заслуга за това, ще го нарека чудо – за толкова кратък срок да бъде изградена и пусната в експлоатация сградата на детската болница, но безспорно най-голяма е заслугата на кмета Димитър Николов. Благодарение на неговите усилия, днес можем да се похвалим с

нещо, което нито една община няма", коментира общинският съветник Георги Дракалиев.

След избора на управител Общинският съвет гласува увеличаване на капитала на МБАЛДБ „Света Анастасия“ ЕООД със стойността на сградите и оборудването. Към настоящия момент капиталът, с който е учредено дружеството в размер на 60 000 лева се равнява на 30 677.51 евро.

Балансовата стойност на сградата за лечебно заведение е 43 948 151,79 евро, а стойността на оборудването на лечебното заведение - 14 097 215,71 евро. Балансовата стойност на сградата за етажен паркинг ведно с фотоволтаична инсталация и асансьор възлиза на 2 497 383 евро.

Общата балансова стойност на дълготрайните активи е в размер на 60 542 750,5 евро. Болницата е 100% собственост на община Бургас и ще работи в пряко сътрудничество с Медицински факултет и Факултет по обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф. д-р Асен

Златаров“- Бургас.