Подготовката на четвъртото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост беше във фокуса на телефонния разговор на Андрей Гюров с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В рамките на разговора им, който се проведе във вторник, служебният премиер открои двата основни приоритета на кабинета по отношение на НПВУ.

На първо място Гюров изтъкна подготовката и подаването на искането за четвърто плащане, като целта е страната ни да получи нов финансов ресурс за инвестиции в началото на лятото. На второ място служебният премиер акцентира върху усилията на правителството да бъде постигнат напредък по мерките, по които Европейската комисия е задържала средства поради неизпълнение. В хода на разговора Гюров изтъкна също ангажираността на служебния кабинет към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.

Гюров към Урсула фон дер Лайен: България работи максимално за четвъртото и пето плащане по ПВУ

От своя страна Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за правителството в усилията му да убеди българския парламент да приеме необходимото законодателство, което ще позволи получаването на средствата за България.

Редактор: Цветина Петрова