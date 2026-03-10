В Париж ще се проведе Втората среща на върха по ядрена енергия при изключително засилени мерки за сигурност. По покана на Еманюел Макрон във френската столица е и служебният премиер Андрей Гюров, който ще участва в разговори между европейските лидери за бъдещето на ядрената енергия и електропреносната мрежа в Европа. Част от българската делегация е и служебният енергиен министър Трайчо Трайков.

Снимка: Пресцентър Министерски съвет

Малко преди началото на форума Андрей Гюров проведе разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Акцент на срещата е било следващото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Гюров е уверил Фон дер Лайен, че служебното правителство ще направи всичко възможно плащанията да се извършат в срок.

Премиерът ще участва във Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж

Снимка: Пресцентър Министерски съвет

Министър-председателят изтъкна активната работа на служебното правителство за изпълнение на всички мерки по ПВУ, с цел да се подготви искането за четвъртото плащане. Той увери, че България полага максимални усилия, за да може същото темпо да се запази и при петото плащане. Гюров подчерта ангажираността на кабинета към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства, информира правителственият пресцентър.

Снимка: Пресцентър Министерски съвет

В рамките на деня премиерът ще проведе редица разговори с европейски лидери, като е предвидена и среща на четири очи с хърватския министър-председател Андрей Пленкович.

Форумът се провежда на фона на прогнозите, че до средата на века глобалното потребление на електроенергия може да се удвои. Интересът към атомната енергия нараства отново заради икономическите и политическите кризи по света, въпреки че през последните години много държави са обмисляли оттегляне от нея.

Снимка: Пресцентър Министерски съвет

В момента по света работят над 400 ядрени реактора, които произвеждат около 9% от световната електроенергия. Според експертите атомната енергия може да играе ключова роля в прехода към нисковъглеродна икономика.