Заедно с Андрей Гюров във френската столица ще е и министърът на енергетиката
Служебният премиер Андрей Гюров ще участва във Втората среща на върха по ядрената енергия. Събитието ще се състои на 10 март в Париж, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Целта на срещата е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.
В рамките на форума, организиран по покана на френския президент Еманюел Макрон, Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа
Министър-председателят ще бъде придружен от служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.Редактор: Станимира Шикова
