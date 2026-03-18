Ние имаме един опонент на изборите - апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората в нашата страна, които смятат, че нищо не може да се промени и че от тях нищо не зависи. Това е големият враг на българския народ. Kазвам „собствената ни“, защото и аз съм част от този народ. И, както се казва, никой от нас не е застрахован понякога да проявява глупост или да изпада в отчаяние. Ние от "Възраждане" за по-голямата активност. Това заяви в ефира на "Здравей, България" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му няма отлив, а по-скоро прилив на гласове на фона на появилия се нов играч на политическата сцена. "В момента виждаме огромно разминаване между публичния образ, който беше създаден на бившия президент Радев, и неговото политическо битие като политически лидер - това са двама различни човека. Единият говореше едно, а другият - съвсем различно нещо. Има голямо разочарование сред неговите потенциални избиратели, които виждат, че очевидно стават свидетели на поредната подмяна, което не е нищо ново в българския политически пейзаж", коментира той.

Костадинов припомни, че на предишни избори никой не давал на неговата партия повече от 10-11 процента, а резултатът ѝ в крайна сметка бил 13,5 на сто. "Всички казват, че в момента сме на около 6-7%. Има една социологическа агенция, за която си мисля, че ако ни даде двуцифрено число, ще получи някакъв удар", изтъкна той.

Лидерът на "Възраждане" подчерта, че посланията на партията му са останали същите. „Програмата ни е обновена и излиза в петък. Казва се „България 1400”, защото през 2032 г. ще се навършат 1400 години от създаването на първата българска държава в Европа – Стара Велика България", обясни Костадинов.

"В кампанията няма да правим специално разграничение - избирателите са достатъчно интелигентни. Аз вярвам в българския народ. Въпреки слабостите ни в момента, въпреки унинието, в което са изпаднали много от нашите сънародници, аз вярвам в тях. Това е достатъчно", категоричен е партийният лидер.

