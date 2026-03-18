Единодушно Народното събрание прие Проект на решение за даване на мандат на Министерския съвет да заяви позиция на България в рамките на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март за необходимостта от временно преустановяване на прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS) до приключване на текущия ѝ преглед на ниво Европейския съюз и разработване на механизъм за дерогация.

То беше подкрепено от 145 народни представители.

Първоначално парламентарната Комисия по енергетика прие Проекта на решение също единодушно. Това се случи със 17-е гласа на ГЕБР-СДС, ПП-ДБ, „Възраждане”, „ДПС-Ново начало”, ИТН, „Величие” и МЕЧ. Това е проект за решение, който обединява конституционно мнозинство, отбеляза председателят на комисията Павела Митова.

Припомняме, че служебният премиер Андрей Гюров ще участва в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. На него европейските лидери ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително военната ескалация в Близкия изток и ситуацията в Иран, както и произтичащите от тях последствия за ЕС по отношение на цените на енергията и енергийната сигурност.

Жечо Станков от ГЕРБ благодари на депутатите, застанали зад проекта на решение, за това, че са успели да интегрират в няколко страници запазването на работните места в Маришкия басейн и интереса на индустрията, която е включена в търговията с емисии. "Постигнахме един оптимален текст", каза той.

Според Искра Михайлова от „Възраждане“ работната група е успяла да постигне един консенсусен и добър текст по отношение на въглищната енергетика. По думите ѝ такъв консенсус би следвало да бъде отчетен от служебния премиер. Тя смята, че тази позиция ще отекне в следващите месеци или дори години. В момента над 10 държави са заели позиция по отношение на прекратяването или изготвянето на капацитет по отношение на въглеродните емисии и би следвало тази позиция на Народното събрание да бъде взета предвид. "Ще очакваме доклад от въпросната среща 7 дни, след като тя се е състояла", подчерта тя.

В проекта на решението е записано, че Народното събрание дава мандат на Министерския съвет да заяви позиция на България в рамките на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март за необходимостта от временно преустановяване на прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS) до преглед на ниво Европейския съюз и разработване на механизъм за дерогация, включително чрез освобождаване на Резерва за стабилност на пазара, както и да предприеме спешни мерки за ограничаване на ценовата волатилност на въглеродните квоти и въздействието им върху цените на електрическата енергия.

В проекта на решение е посочено още, че Народното събрание дава мандат на Министерския съвет да настоява на европейско ниво за приемането на координирани мерки, насочени към намаляване на натиска върху въглищната енергетика, бизнеса и индустрията включително чрез оперативна самостоятелност на страните членки при прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз при извънредни ситуации, застрашаващи енергийна сигурност, въвеждане на механизми за ограничаване на екстремни ценови нива на въглеродните квоти, включително чрез освобождаване на Резерва за стабилност на пазара, ценови коридор или стабилизиращи инструменти, ограничаване на прякото пренасяне на цената на въглеродните емисии върху цената на енергията с цел защита на индустрията и крайните потребители, гъвкав подход към прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз в условия на криза включително с възможности за временно адаптиране на задълженията за закупуване на квоти за отделни сектори.

С проекта на решение парламентът възлага на служебното правителство да представи пред Народното събрание в 7-дневен срок от приключването на заседанието на Европейския съвет доклад.