Последен работен ден на 51-вия парламент. Депутатите положиха клетва на 11 ноември 2024 г., а 16 месеца по-късно присъстваха на последното си заседание. По Конституция Народното събрание работи до избирането на ново, но по правилник депутатите излизат във ваканция по време на предизборната кампания, която започва в полунощ срещу 20 март. При необходимост може да бъдат свиквани и извънредни заседания.

В последните си декларации за това Народно събрание част от политическите формации посочиха влизането на страната ни в еврозоната като успех, а други не спестиха критика както към работата на депутатите, така и към тази на изпълнителната власт.

Споровете в парламента около бъдещото членство в еврозоната продължават

"Отиващото си 51-во НС беше едно от най-значимите изпитания за ГЕРБ-СДС. Членството ни в еврозоната се случи единствено и само благодарение на правителството на Росен Желязков. Чух от колегите от ПП да казват, че те са настоявали. Това е така! Те настояваха, но ние го направихме", изтъкна Тома Биков от ГЕРБ-СДС.

ПП-ДБ от своя страна припомниха причините за падането на редовния кабинет, което влезе в директен сблъсък с позицията на "ДПС-Ново начало".

"Националната цел за влизане на България в еврозоната беше постигната. Санитарният кордон, който можеше да направи българските институции чисти от корупция, се разпадна“, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Политическо напрежение в парламента след добрата новина за еврозоната

"Тази технология, по която България е в политическа криза вече пета - шеста година, е същата, която мрежите за влияние на Сорос могат да организират, когато не са във властта и не са доволни от порциите, отиващи към НПО-ата им", подчерта Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало".

Освен равносметка, дойдоха и сериозни критики. "Голяма част от партиите в парламента, да не кажа почти всички, без "Възраждане", на практика загубиха своята идеологическа основа за съществуване. Защото тук се късаха ризи и се обясняваше надълго и нашироко как единствената цел пред България е влизането ни в еврозоната", категоричен е лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Според Красимира Катинчарова от "Величие" "освен, че беше плод на най-голямата изборна измама, този парламент не показа гръбнак".

Киселова: Влизането ни в еврозоната не може да е самоцелно

Критики имаше и към служебното правителство. "С появата на служебния кабинет "Петрохан" нещата се влошиха. Обръщам се към ПП-ДБ: Вие разпоредихте това безобразие, но няма да стане по този начин", предупреди Тошко Йорданов от "Има такъв народ".

На финала се чуха и призиви за обединение, като от "Алианс за права и свободи" дадоха пример с мюсюлманския празник Рамазан. А "БСП-Обединена левица" припомни, че има и друг начин за работа на парламента. „Една друга България е възможна, когато езикът на омразата престане да бъде наше ежедневие“, заяви Наталия Киселова от "БСП-Обединена левица".