Народното събрание прие законопроекта за прозрачност и почтеност в управлението или така наречения Закон за лобизма. Той беше внесен от Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС и е свързан с четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Промените са и част от условията за приемане на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество. С проекта се въвежда терминът „представителство на интереси“, за да се избегне негативната нагласа към понятието „лобизъм“.

Правителството прие законопроект, легитимиращ лобизма

Целта е да бъде осигурена прозрачност, равноправен достъп и ред, по който всички заинтересовани физически и юридически лица - представители на интереси, да изразяват мнение и да оказват въздействие в процеса на изработване на нормативни и други актове, които имат значение за формулиране на основните насоки на обществено развитие.

Вчера парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси на извънредно заседание прие същия законопроект. Не беше прието предложение на Юлиана Матеева („Величие“) наименованието на закона да бъде „Закон за лобизма“. За сметка на това одобрено беше предложението на Георги Георгиев (ГЕРБ-СДС) заглавието на законопроекта да се промени на „Закон за прозрачност при представителство на интереси“.

Преди това подобен законопроект беше гласуван и от Министерския съвет, като текстовете от него и този в парламента бяха обединени и изчистени между първо и второ четене.