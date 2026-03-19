Над 10 неправителствени организации се срещнаха със служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. На нея е обсъждано изработване на нови критерии при избора на ръководители в съдебната власт.

По информация на NOVA по предложение на Янкулов представителите на неправителствения сектор са се фокусирали върху правото на правосъдния министър да номинира главен прокурор. В момента той може да номинира кандидат, но досега министрите не са се възползвали от него с мотив, че са политически фигури и евентуална номинация може да се разтълкува като политически обвързана.

По време на срещата днес Андрей Янкулов и неправителственият сектор подробно са обсъдили на какви и колко критерия би трябвало да отговаря един кандидат и дали е възможно той да бъде оценен по тях, преди да бъде предложен на Висшия съдебен съвет. Не е станало ясно обаче дали тези условия ще заменят записаните в Закона за съдебната власт, ще ги допълнят, или ще се отнасят само до избора на кандидат от страна на министъра, преди да бъдат внесени във ВСС.