По негово предложение фокусът бил върху правото на правосъдния министър да номинира главен прокурор

Над 10 неправителствени организации се срещнаха със служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. На нея е обсъждано изработване на нови критерии при избора на ръководители в съдебната власт.

По информация на NOVA по предложение на  Янкулов представителите на неправителствения сектор са се фокусирали върху правото на правосъдния министър да номинира главен прокурор. В момента той може да номинира кандидат, но досега министрите не са се възползвали от него с мотив, че са политически фигури и евентуална номинация може да се разтълкува като политически обвързана.

По време на срещата днес Андрей Янкулов и неправителственият сектор подробно са обсъдили на какви и колко критерия би трябвало да отговаря един кандидат и дали е възможно той да бъде оценен по тях, преди да бъде предложен на Висшия съдебен съвет. Не е станало ясно обаче дали тези условия ще заменят записаните в Закона за съдебната власт, ще ги допълнят, или ще се отнасят само до избора на кандидат от страна на министъра, преди да бъдат внесени във ВСС.

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking