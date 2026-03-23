Столичната община започва създаване на електронно досие за всяко транспортно съоръжение в града, както и на общ регистър който ще съдържа информация за състоянието им в реално време. Системата ще обхване мостове, надлези, тунели, подлези, водостоци и подпорни стени.

"Основната цел е да се получи детайлното текущо състояние на съоръженията и да се премине от практиката, основана на аварийни ремонти, към планирано управление на транспортните съоръжения, с цел оказване на превенция и недопускане на аварии. Това ще ни позволи и по-добро планиране на инвестициите в градската инфраструктура", заяви зам.-кметът на София по строителство Никола Лютов.

В новосформирания отдел ще бъде създадена единна база данни за всички съществуващи транспортни съоръжения. Към момента информацията за тях е непълна и се съхранява в различни институции и ведомства. Предвижда се наличната документация да бъде събрана, систематизирана и дигитализирана.

За големите съоръжения – мостове, тунели, подлези и подпорни стени – ще бъдат систематизирани данни за годината на строителство, наличната проектна документация, техническия паспорт, извършените ремонти, използваните материали, собствеността и структурата, отговорна за поддръжката, в случаите, когато не е на общината. Събраната информация ще бъде нанесена върху интерактивна карта.

Новата система ще позволи по-добро планиране на ремонтните дейности и оптимално разпределение на плановите разходи.

Тази година работата ще започне с идентифициране на транспортните съоръжения и извършване на огледи от служителите на направлението, като приоритетни ще бъдат обектите, намиращи се на първостепенна улична мрежа и улиците, по които се движи обществен транспорт.

Целта на електронното досие е да осигури по-добра проследимост на състоянието на обектите, по-ефективно управление и поддръжка, по-голяма прозрачност и бърз достъп до информация. На територията на Столична община са разположени повече от 350 броя мостови съоръжения, и над 120 подлеза, както и множество подпорни стени, тунели и водостоци, които трябва да бъдат ежегодно инспектирани и да се полагат грижи за удължаване на тяхната експлоатация. Едно от новоизградените мостови съоръжения е надлеза на бул.”Адам Мицкевич”(Бакърена фабрика).

Поддръжката на съоръженията в града е ключово за добрата и сигурна градска среда. Досега е липсвал изграден систематизиран подход и специална структура в рамките на Столична община, която да осъществява постоянен оглед и контрол. Целта е да се промени този подход и да се осигури постоянна качествена поддръжка и обновяване на съоръженията в града.

Редактор: Габриела Павлова