Близо 1,7 млрд. евро са договорените средства по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съобщи служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. По думите му това представлява около 50% от общия бюджет на програмата, като вече са подписани 590 договора, а разплатените средства възлизат на 391 млн. евро.

Министърът подчерта, че основната цел е средствата да се инвестират ефективно и прозрачно, така че да допринасят за подобряване на инфраструктурата, жизнената среда и икономическото развитие в страната. Той увери, че се работи за ускоряване на проектите и минимизиране на рисковете при тяхното изпълнение.

В близките месеци предстои стартирането на нови процедури за кандидатстване. Сред тях е втора покана за финансиране на проекти в 40 градски общини с бюджет над 1,2 млрд. евро, както и мерки по приоритета „Справедлив преход“, насочени към въглищните региони Стара Загора, Перник и Кюстендил.

По програмата вече се изпълняват редица проекти, включително за саниране на жилища, подкрепа за бизнеса и изграждане на индустриални и логистични зони. Част от средствата са насочени и към развитие на зелени технологии, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

"Значителна част от бюджета за градско развитие вече е договорена, а интересът към мерките за икономически преход и енергийна ефективност остава висок. Очаква се с новите процедури да се ускори реализацията на инвестициите в регионите”, коментира служебният регионален министър.

Редактор: Ралица Атанасова