100 млн. евро ще похарчи държавата в опит да спре инфлацията заради войната в Близкия Изток. След седмица на срещи с различни сектори, служебният кабинет обяви мерки в земеделието и транспорта, както и подкрепа за по-скъпия ток за бизнеса.

Според кабинета мерките ще се дават там, където има най-висок риск от поскъпване.

В сектор транспорт, който беше засегнат от ръста на цените на горивата, се отлага увеличаването на ТОЛ таксите от април за юни. Ще има и субсидии за междуградските превози в отдалечени райони.

В земеделието правителството планира да изтегли напред всички плащания, за да посрещнат производителите пролетта и "за да имаме качествена храна за Великден". Ще бъде премахнат и акциза за горивата в земеделието, като правителството ще обяви и допълнителни мерки през следващите дни.

Променя се подпомагането за бизнеса при скъпа електроенергия на свободния пазар. В момента подпомагане има, ако цената надхвърли границата от 122 евро на 6-месечна база. Предвижда се занапред тези компенсации да се изплащат всеки месец. Отделно ще има схема за подпомагане и на енергийно интензивни индустрии. И тук помощта ще е в рамките на 50%. Тя ще се активира при цени от 63 евро на мегаватчас. Нужните средства за всички мерки ще дойдат от бюджета, както и от свръхприходите на енергийните предприятия. Производителите на електроенергия са задължени да насочват пари към "Фонд сигурност на електроенергийната система".

Войната в Близкия Изток може да доведе до 5% инфлация у нас, пресмята БНБ. В студиото на "Събуди се" енергийният министър Трайчо Трайков обясни как е взето решението кои сектори да се подпомогнат.

"Целта е с ограничените ресурси, с които разполагаме, да можем да се намсеваме там, където е най-голям шанса с тези ресурси да се ограничава инфлацията", посочи той.

Мерки в туризма като намаляване на ДДС обаче няма да има.

"Секторите, които могат да влияят на цените в цялата икономика, са основно фокусирани към транспорта и логистика, земеделието и храните. Там са фокусирани усилията ни. При електроенергията - ако цената мине над определено равнище, ще компенсираме 50% от цената за небитовите потребители - месец за месец. Досега беше изчисляване на средна величина на 6 месеца. Ние променихме това, за да може всеки месец да се получава тази компенсация, ако е нужно", каза Трайков.

Таван на горивата и на цените в магазина обаче не се планира, тъй като може да доведе до необосновано поскъпване смята министърът на енергетиката.

"Когато поставяте някакво ограничение, тези, които трябва да го спазват, се презастраховат. Ако знаят, че утре няма да могат да пипат цената, днес я вдигат малко повече. Или ако знаят, че таванът е определен, обикновено го "удрят", каза той.



Според Трайков намаляване на ДДС не се обсъжда на този етап, тъй като би довело до загуби за бюджета в размер на милиарди евро.