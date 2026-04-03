Синоптикът и запален планинар Ники Василковски ще е водещ на първото състезание по планинско бягане "Apriltsi Run". Предизвикателният маратон ще се проведе в сърцето на Балкана на 17 май. За да се включат повече любители на бягането и планината, трасетата са с различна степен на трудност с дължина 3, 8 и 26 километра и освен спортна емоция, предлагат зашеметяващи гледки от най-живописната част на Балкана.

Ще има подкрепителни пунктове, а участниците ще могат да събират печати от „четници“, разположени по маршрута. Безопасността ще бъде осигурена от доброволци, медицински екипи и Планинската спасителна служба, обясни пред БТА състезателят по планинско бягане и член на „Троян в бъдещето“ Петър Христов.

Снимка: Николай Василковски, NOVA

Трите трасета на състезанието следват стъпките на героите от Априлското въстание през 1876 година. Преди 150 години въстаниците са се движили по историческите пътеки около връх Марагидик и връх Ботев. В исторически план по това време в района е обявена Новоселската република. По-късно историята помни кървавото потушаване на борбата за свобода. Стотици местни жители заплащат с живота си, избити са монахините и свещениците от Новоселския манастир „Света Троица“, изпепелени са над 700 сгради. Загива и дошлият на помощ с Габровската чета войвода Цанко Дюстабанов.

„Създадохме това събитие не просто като състезание, а като преживяване, което съчетава спорт, природа и история – историята на региона, на Априлци и новоселци. Идеята ни не е участниците просто да преминат по трасето, а да го усетят – да усетят духа и историята на Балкана, на едно величаво място, свързано с Априлската епопея“, заяви пред БТА Николай Тодоров от сдружение „Троян в бъдещето“.

Вече са записани около 130 участници, но често най-много бегачи се регистрират непосредствено преди самото състезание, обясняват от „Троян в бъдещето”. Сдружението е организатор на планинското състезание в партньорство с Община Априлци и Национално дружество „Традиция“.

