С наближаването на Великден традиционно курортите по Северното Черноморие посрещат много туристи. Тази година обаче очакванията на бранша са за значително по-слаб интерес и по-малко резервации.

В курорта Златни пясъци прогнозите са за около 20% спад на туристите спрямо предходни години. Според представители на сектора основните причини са по-ранният Великден, по-хладното време и несигурната икономическа обстановка, свързана с напрежението в Близкия изток. Хотелиерите посочват и липсата на достатъчна реклама на България като туристическа дестинация за празничния период. По думите им бюджетът и усилията в тази посока не са се променяли през последните години, въпреки нарастващите разходи в сектора.

Заради слабия интерес много от по-малките места за настаняване няма да отворят врати за празниците. Изключение правят хотелите със СПА центрове, които се очаква да бъдат почти напълно заети. Те разчитат на нарастващия интерес към уикенд и балнео туризма, който се развива целогодишно.

Хотелите по Южното Черноморие ще останат празни за Великден

И тази година основният поток от чуждестранни туристи се очаква да бъде от Румъния, макар че и там икономическата ситуация ограничава пътуванията. Хотелиерите ще разчитат предимно на автомобилен туризъм от северната ни съседка, докато интересът от други пазари остава слаб заради проблеми, свързани с несигурност при полетите.

На този фон прогнозите за предстоящия летен сезон остават неясни. От бранша посочват, че отпадането на част от ключови пазари, включително германския, и динамичната международна обстановка правят ситуацията трудна за предвиждане. Въпреки това се очаква част от туристите, които избягват дестинации в Близкия изток, да се насочат към българското Черноморие.

