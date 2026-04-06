Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (февруари 2026 г.) и също и оценки за основните показатели за приключилия месец (март 2026 г.). Фискалният съвет публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Дефицитът за месец март с натрупване е в размер на -1,5 млрд. евро и представлява -1,2% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам).

Дефицитът само за месец март е -1,7 млрд. евро и е на стойност -0,8% от БВП - най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).

Рекорден дефицит в бюджета за първите три месеца през последните 10 години?

Причина за рязкото нарастване на дефицита са разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС), които към март 2026 г. са в размер на 11,5 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към март 2025 г. бяха в размер на 9,6 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Нарастването на разходите за персонал и пенсиите се дължи на индексации, които влизат в сила през месец март. Капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, основно поради по-високите разходи във финалния етап на изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Людмила Елкова: Дефицитът расте бързо и няма изгледи да спре

Наблюдаваното рязко влошаване на бюджетното салдо още в началото на годината е сигнал за натрупване на фискални дисбаланси, които не могат да бъдат обяснени единствено със сезонни или технически фактори. При липса на своевременни корективни действия съществува реален риск от трайно влошаване на фискалната позиция и отклонение от заложените бюджетни цели.

