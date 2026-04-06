Данните на Министерството на финансите за март по предварителни данни сочат дефицит от 1,5 млрд. евро. Това е рекордна цифра за първите три месеца на годината през последните 10 години. Имаме удължителен бюджет и не би трябвало да харчим повече. Обяснението на МФ е, че има заложени плащания – свързани със заплати, по-висок размер на пенсии. Твърдението на финансовият министър, че сме на автопилот, е странно. По-скоро имаме лош пилот. Това каза Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, в ефира на „Здравей, България”.

Новото парламентарно мнозинство ще оформи и бюджетът, който отговаря на съответната визия за България, коментира финансистът Евгений Кънев.

Кръстев каза, че служебният кабинет може да подготви служебна процедура, да покаже проект за балансиран бюджет. И допълни, че приемането на такава план-сметка ще зависи от Народното събрание.

Кънев смята, че малкият и средният бизнес трябва да бъде подпомаган в моменти на криза, визирайки скока на горивата заради конфликта в Близкия изток. Той каза още, че евентуално отпадане на квотите за въглеродни емисии трябва да бъде временно. Кръстев се съгласи, че това не може да бъде дългосрочна политика за Европа.

