За поредна година „Ох, на мама!“ организира двудневно събитие за бременни и родители.

На 16 и 17 май зала 8 на Националния дворец на културата (НДК) в София ще се превърне в пресечна точка за бъдещи семейства, водещи медицински специалисти и експерти от различни области.

Целта на форума е да разгледа родителството в неговата цялост, както от медицинска, така и от емоционална гледна точка.

Точните въпроси ще задават водещите - Диляна Георгиева, създател на комедийно съдържание, позната в социалните мрежи като dilianadare и Илиян Любомиров - творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

От зачеването до първата среща с бебето

Програмата на 16 май е насочена към бъдещите родители и проследява най-важните етапи – от зачеването до раждането. Специално внимание е отделено на първите 1000 дни от живота, които са ключови за развитието на детето. В рамките на деня ще бъдат разгледани теми като проследяването на бременността, включително при рискови състояния, както и как да се подготвим за раждането и първите дни в болницата.

Форумът ще постави на фокус и темите, които често остават в сянка – емоционалните промени след появата на бебето и превенцията на постродилната депресия.

В програмата е отделено място и на съня през първата година - тема, която вълнува почти всеки родител.

В дискусиите през първия ден ще се включат специалисти като д-р Надежда Римпова и д-р Иван Вецев, както и експерти с богат практически опит като Динка Негалова, Валентина Димитрова и Магдалена Дойчинова.

Първи стъпки и грижа за новороденото

На 17 май фокусът се измества към практическото ежедневие и новите предизвикателства, пред които се изправят семействата след прибирането у дома.

Лекторите ще засегнат и темата за кърменето, като ще обърнат внимание на първите стъпки и възможните трудности в началото. Защото, както всяка майка знае, началото невинаги е толкова лесно, колкото изглежда. Акцент в програмата е и възстановяването след раждането – грижата за тялото и постепенното връщане към активен начин на живот.

Панелът ще завърши с разговор за имунизациите, правата на жената по време на майчинството и съжителството с домашни любимци – теми, които често вървят ръка за ръка с много въпроси.

На сцената ще излязат доказани специалисти като Ася Демирева, д-р Пламен Масларски и адв. Величка Костадинова.

И за да бъде преживяването още по-приятно, посетителите ще могат да се включат и в томбола с много и разнообразни подаръци.

Достъп и регистрация

Освен лекционна програма, събитието предвижда зона за срещи и разговори, където родителите ще могат да получат персонални съвети от експертите.

Входът за събитието е свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна онлайн регистрация.

Участниците могат да изберат да посетят отделни дни или пълната двудневна програма.

Важно: Потвърждаването на присъствие в социалните мрежи не се счита за официална регистрация и не гарантира място в залата.

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

Редактор: Станимира Шикова