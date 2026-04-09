-
-
-
-
-
-
Игуменът на манастира епископ Сионий благослови великденските яйца
Навръх Велики четвъртък, денят, посветен на Тайната вечер според църковния канон, Бачковският манастир спази вековната традиция да боядисва Великденските яйца. От ранни зори готвачките и доброволците в светата обител започнаха подготовката на рекордния брой яйца за 2026 година.
„Отрано сутринта започнахме бойдисването на яйцата, като първото се поднася пред иконата на Божията майка, покровителка на манастира и на целия български народ. Червената боя символизира мъченическата кръв на нашия Господ Исус Христос“, разказа Даниела Янева, която е една от организаторките в кухнята на манастира.
Сред участниците е и Любляна Монева, учител по кулинарни технологии в гимназията по туризъм в Пловдив, която идва на Бачковския манастир повече от 15 години. „Идва ми отвътре силната вяра и за това, че Света Богородица винаги е бдяла над моето семейство. Така се отблагодарявам“, сподели тя.
Малките помощници също са част от традицията. Деветгодишната Симона Йовкова от Велико Търново каза: „Тук е много хубаво и като боядисвам тези яйца, усещам, че правя добро на всеки човек“. Техниката е класическа: яйцето се слага в салфетка и след това в лукова кора за получаване на червения цвят.
Катерина Щерева е доброволец от десет години и споделя: „Усещането е магично, както всяка година. Някак имам усещането, че Исус е тук сред нас, а Божията майка ни закриля - затова яйцата не се пукат“.
Игуменът на манастира епископ Сионий благослови великденските яйца: „С голяма радост и упование в живия Бог призоваваме всички поклонници да получат по едно яйце, да бъдат благословени и близо до Светата Църква. Молим се тази година за мир по света“.
На втория ден от Великден, по стара традиция, хиляди вярващи ще се включат в литийното шествие, когато се изнася копието на чудотворната икона на Света Богородица, покровителка на манастира.
Последвайте ни