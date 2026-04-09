Навръх Велики четвъртък, денят, посветен на Тайната вечер според църковния канон, Бачковският манастир спази вековната традиция да боядисва Великденските яйца. От ранни зори готвачките и доброволците в светата обител започнаха подготовката на рекордния брой яйца за 2026 година.

„Отрано сутринта започнахме бойдисването на яйцата, като първото се поднася пред иконата на Божията майка, покровителка на манастира и на целия български народ. Червената боя символизира мъченическата кръв на нашия Господ Исус Христос“, разказа Даниела Янева, която е една от организаторките в кухнята на манастира.

Сред участниците е и Любляна Монева, учител по кулинарни технологии в гимназията по туризъм в Пловдив, която идва на Бачковския манастир повече от 15 години. „Идва ми отвътре силната вяра и за това, че Света Богородица винаги е бдяла над моето семейство. Така се отблагодарявам“, сподели тя.

Малките помощници също са част от традицията. Деветгодишната Симона Йовкова от Велико Търново каза: „Тук е много хубаво и като боядисвам тези яйца, усещам, че правя добро на всеки човек“. Техниката е класическа: яйцето се слага в салфетка и след това в лукова кора за получаване на червения цвят.

Катерина Щерева е доброволец от десет години и споделя: „Усещането е магично, както всяка година. Някак имам усещането, че Исус е тук сред нас, а Божията майка ни закриля - затова яйцата не се пукат“.

Игуменът на манастира епископ Сионий благослови великденските яйца: „С голяма радост и упование в живия Бог призоваваме всички поклонници да получат по едно яйце, да бъдат благословени и близо до Светата Църква. Молим се тази година за мир по света“.

На втория ден от Великден, по стара традиция, хиляди вярващи ще се включат в литийното шествие, когато се изнася копието на чудотворната икона на Света Богородица, покровителка на манастира.