В рубриката „Живей красиво“ тази седмица Гери Малкоданска ни дава съвети как да постигнем оригинален и ефектен резултат без много усилия при боядисването на яйца за Великден. С няколко лесни трика и подръчни материали можем да създадем красиви и стилни великденски яйца. Целта е боядисването да се превърне в забавление с близките, а не в задължение.

► Техника с изолирбанд

Необходими материали: изолирбанд, боя за яйца (един или повече цвята)

Залепете изолирбанд върху яйцето- могат да са прави линии, диагонали или геометрични форми. Потопете яйцето в първия цвят и оставете да изсъхне. По желание потопете и във втори цвят. Махнете лентата - резултатът е чисти графични линии.

Съвет: За двуцветен ефект използвайте светъл цвят върху тъмния, за да подчертаете формите.

► Техника с домакинска хартия

Необходими материали: домакинска хартия, боя за яйца, малко вода

Леко намокрете домакинската хартия и нанесете различни цветове боя. Поставете яйцето в хартията и го увийте добре. Оставете за 10–15 минути. Развийте и получавате мек, преливащ ефект, при който всяко яйце е уникално.

► Техника с ориз

Необходими материали: ориз, марля или тънка кърпа, боя за яйца

Намокрете леко яйцето и го оваляйте в ориз. Увийте го в марля, за да фиксирате ориза. Потопете в боята и оставете да изсъхне. След развиването се появяват фини точици, които придават деликатен ефект.

► Техника с фолио

Необходими материали: декоративно фолио, белтък, ръкавици, малко олио

Нанесете тънък слой белтък върху яйцето. С ръкавици притиснете фолиото, за да се разпадне, и го поставете върху яйцето. Оставете да изсъхне. Нанесете малко олио, за да подчертаете блясъка.

► Техника с мраморен ефект с лук

Необходими материали: люспи от лук, марля, боя

Намокрете яйцето и го оваляйте в натрошени люспи лук. Увийте в марля и потопете в боята. След развиване се получава мек мраморен ефект с естествен вид.

► Техника с восък (восъчни точки)

Необходими материали: свещ, клечка за уши, боя за яйца

Разтопете малко восък от свещта. С клечка за уши нанесете точки върху яйцето. Оставете восъкът да се втвърди и потопете яйцето в боя. След изсъхване точките остават бели, създавайки декоративен ефект.

Съвет: Можете да експериментирате и с различни цветове и техники едновременно за още по-интересни резултати.

