Николай Брънзалов за исканията на БЛС: Системата на здравеопазването не може да бъде изолирана
Откриха първия високотехнологичен център за лечение на мозъчни инсулти в София
БЛС настоява за актуализация на цените на всички медицински дейности с минимум 25%
В Световния ден на здравето: Защо профилактичните прегледи и изследвания са важни
Михаил Околийски: Националната детска болница може да е факт през 2030 г.
Връчиха наградите „Лекар на София“
Лекарят обясни кои са рисковите фактори
С настъпването на топлото време рядко се замисляме как жегата влияе на здравето ни и на кръвоносните съдове. Отоци, тежест в краката и разширени вени много често са сигнал за по-сериозни проблеми. Кога трябва да обърнем внимание и как да се предпазваме от усложнения? За симптомите, мерките и превенцията говори в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS съдовият хирург д-р Владо Галачев, който е завеждащ "Съдова хирургия" в "Аджбадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша".
Когато температурите се повишат, кръвоносните съдове се разширяват, подчертава лекарят.
Здравните съвети на д-р Марангозов за раширени вени
Той посочи, че когато има видими разширени вени, болестта вече е прогресирала. Преди това има оплаквания като тежест, крампи, дискомфорт, като тези симптоми не трябва да се пренебрегват особено, ако се повтарят. В крайния стадий на болеста може да се стигне до животозастрашаващо състояние, обясни още д-р Галачев.
Специалистът допълни още, че наследствеността е рисков фактор. Други такива са воденето на заседнал начин на живот и дехидратацията.
Редактор: Цветина Петрова
