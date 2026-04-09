Снимка: БТА
Пенсионери и хора в нужда получиха безплатни козунаци
Най-големите великденски яйца в България тази година украсиха центъра на Ямбол. Внушителната украса включва четири триметрови яйца, ръчно украсени с хиляди декоративни бели, оранжеви и червени цветя и вече се превърна в атракция за жителите и гостите на града.
Великденската визия се допълва и от огромно, петметрово сърце от цветя, което ще остане на площада до края на май.
На Велики четвъртък над хиляда пенсионери и хора в нужда в областния град получиха безплатни козунаци. Пред централната поща те бяха раздавани лично от кмета Валентин Ревански, неговия екип, председателя на Общинския съвет Антон Шиков и общински съветници, които заедно осигуриха средствата за инициативата. Козунаци бяха дарени и на потребителите на Дома за стари хора.
Инициативата се провежда за трета поредна година и е насочена към едни от най-уязвимите жители на общината, включително хора, които посрещат празника без близките си.
„Понякога и един малък жест носи голямо значение, когато е направен от сърце. В тези дни най-важни са добротата, човечността и съпричастността. Надяваме се, че и тази година инициативата донесе усмивки и показа, че и с малко може да се направи добро“, каза кметът на Ямбол Валентин Ревански.
