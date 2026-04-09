Дарението беше осветено на Велики четвъртък в Катедралния храм в старата столица
Близо 3000 боядисани яйца и още толкова парчета козунак бяха дарени и осветени във Велико Търново на Велики четвъртък. Те ще бъдат раздадени на вярващите в нощта на Възкресение Христово на историческата крепост Царевец.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Ритуалът по освещаването беше отслужен в Катедралния храм „Рождество Богородично”. Дарените яйца са боядисани единствено в червен цвят, спазвайки християнската традиция.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Великденската традиция оживя в Бачковския манастир: Боядисват 2026 яйца на Велики четвъртък
В нощта на събота срещу неделя се очаква хиляди жители и гости на града да се съберат пред крепостта Царевец. Посрещането на Великден там е особено внушително, като присъстващите ще преминат с Благодатния огън във факелно шествие. Именно тогава ще бъдат раздадени осветените великденски символи на всички, дошли да посрещнат празника на историческия хълм.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Последвайте ни