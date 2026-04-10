"На Разпети петък хората не бива да докосват каквото и да е било червено, тъй като е свързано с кръвта, кръста и разпъването на Христос". Това каза доц. д-р Иглика Мишева от Националния етнографски музей в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

Тя каза още, че боядисването на яйца е нещо, което се е правело и преди приемането на християнството. "В Египет са открити находки, които подсказват за това", уточни експертът.

"Има много легенди относно боядисването на яйца. Една от тях гласи, че когато Христос е разпънат на кръста, близо до него кокошка е снесла яйце, което се обагрило в червено”, разказа доц. Мишкова.

Тя коментира и традиционното приготвяне на козунаци за празника. "Рецептите се предават от поколение на поколение. Смята се, че е голямо майсторство, ако козунакът бухне и стане на конци”, сподели етнографът.

Повече гледайте във видеото

Редактор: Никола Тунев