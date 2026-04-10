Вековна традиция: В Гърция седмици наред майстори изработват църковни одежди (ВИДЕО)
Разпети петък - време за духовна утеха, смирение и вяра
Спортни новини (10.04.2026 - обедна)
Рецепта за "забавно" агнешко
Обилен снеговалеж на прохода „Шипка“ причини задръстване (ВИДЕО)
Боряна Калейн: Успехът изисква жертви, но семейството дава сила
Според доц. Иглика Мишева от Националния етнографски музей има находки, които подсказват, че яйца са се боядисвали и преди приемането на Християнството
"На Разпети петък хората не бива да докосват каквото и да е било червено, тъй като е свързано с кръвта, кръста и разпъването на Христос". Това каза доц. д-р Иглика Мишева от Националния етнографски музей в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.
Тя каза още, че боядисването на яйца е нещо, което се е правело и преди приемането на християнството. "В Египет са открити находки, които подсказват за това", уточни експертът.
Великденската традиция оживя в Бачковския манастир: Боядисват 2026 яйца на Велики четвъртък
"Има много легенди относно боядисването на яйца. Една от тях гласи, че когато Христос е разпънат на кръста, близо до него кокошка е снесла яйце, което се обагрило в червено”, разказа доц. Мишкова.
Тя коментира и традиционното приготвяне на козунаци за празника. "Рецептите се предават от поколение на поколение. Смята се, че е голямо майсторство, ако козунакът бухне и стане на конци”, сподели етнографът.
Редактор: Никола Тунев
