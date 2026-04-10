Eдин от последните храмове, построени от майстор Колю Фичето, се нуждае от спешен ремонт. Църквата „Св. Николай” се намира във Велико Търново. Към нея има и неделно училище за деца.

Изключително красивата църква тази зима ще навърши 190 години.

„Страстната седмица е и богослужението трябва да се отслужва, макар и храмът да е в такова състояние”, казва свещеноиконом Славчо Иванов.

„Полагаме големи грижи, за да го поддържаме и да има богослужение, тъй като е немислимо тази част на града да остане без служба. 190 години нашите предци са служили тук. Подобаващо е и ние днес да служим. И през Страстната седмица, и през останалото време на годината. Историята ни задължава”, казва той.

Отец Иванов разказва, че храмът е строен по времето на Велчовата завера през 1835 година. „Майстор Иван Давдата, който започва строежа, по някаква причина прекъсва работата. Тогава строителството е поето от майстор Колю Фичето”, обяснява отец Иванов.

