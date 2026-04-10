Изключително красивата църква тази зима ще навърши 190 години
Eдин от последните храмове, построени от майстор Колю Фичето, се нуждае от спешен ремонт. Църквата „Св. Николай” се намира във Велико Търново. Към нея има и неделно училище за деца.
„Страстната седмица е и богослужението трябва да се отслужва, макар и храмът да е в такова състояние”, казва свещеноиконом Славчо Иванов.
„Полагаме големи грижи, за да го поддържаме и да има богослужение, тъй като е немислимо тази част на града да остане без служба. 190 години нашите предци са служили тук. Подобаващо е и ние днес да служим. И през Страстната седмица, и през останалото време на годината. Историята ни задължава”, казва той.
Отец Иванов разказва, че храмът е строен по времето на Велчовата завера през 1835 година. „Майстор Иван Давдата, който започва строежа, по някаква причина прекъсва работата. Тогава строителството е поето от майстор Колю Фичето”, обяснява отец Иванов.
