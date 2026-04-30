Има голяма вероятност новият премиер да бъде лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев, обяви самият той преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

Сред приоритетите на най-голямата парламентарна група са редовен бюджет, средствата по ПВУ и изборът на нов състав на ВСС.

Откриват 52-рото Народно събрание: Депутатите се събират на първо заседание

Радев определи като разочароващо разделението на коалицията ПП-ДБ на две парламентарни групи, тъй като това ще значи преговори с повече формации за постигане на конституционно мнозинство. Според него, заради големия обем несвършена работа и строгите изисквания на Брюксел, приемането на антикорупционно законодателство навреме не може да бъде гарантирано. Ето защо има риск за четвъртото плащане, но Радев обеща да бъдат положени максимални усилия в тази насока.

„Никога не съм бягал от отговорност, но това ще реши партията вътре“, заяви той в отговор на въпрос за ролята си в бъдещото управление.

По отношение на консултациите с държавния глава той уточни, че формацията е готова за незабавно участие. „Когато президентът госпожа Йотова обяви консултациите, ние сме готови да се явим веднага“, поясни той.

Лидерът посочи, че амбицията е правителството да бъде изградено в кратки срокове. „Надявам се да бъде готово като структура и състав и по-рано от 15 май, защото работата е страшно много, има много отложени реформи и много проблеми в икономиката“, каза той.

Радев разкритикува финансовото състояние на държавата. „От информацията, която получаваме, финансите на държавата са в катастрофално състояние. И това ще бъде нашият най-голям ангажимент - да стабилизираме финансите“, коментира той.

По отношение на парламента и избора на председател лидерът на "Прогресивна България" изрази очакване процесът да протече без блокажи.

Попитан за конкретни имена в бъдещия кабинет, той отказа да потвърди персонални назначения, но подчерта, че се работи по структурата. Радев допълни, че слуховете за структурни промени в министерствата са неверни, като ги определи като „абсурдни твърдения“.

Той заяви, че борбата с т.нар. „олигархичен модел“ ще бъде постоянен процес и посочи, че не разчита на „100 дни толеранс“. „На нас ни е пределно ясно, че такъв толеранс няма да има. Гражданите са нетърпеливи и искат промени възможно най-бързо“, смята Радев.

Редактор: Цветина Петкова