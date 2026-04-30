Президентът Илияна Йотова направи обръщение към депутатите в началото на първото пленарно заседание на 52-рия парламент.

„Изборите на 19 април бяха на надеждата. Служебното правителство се справи, направи много, за да спре покупко-продажбата на гласове, но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. Това е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание, и нов категоричен вот на доверие. Демокрацията работи. Връщането на доверието в институциите няма да бъде лесно и бързо, но ще бъде задача на всички институции и власти. С безвремието сме дотук“, каза държавният глава.

Тя благодари на всички участници в изборите и увери, че сигналът на негласувалите също е разбран. „Всеки глас е за България. Насаждането на внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност и вяра в собствените сили. Символно е, че 52-рото НС започва работа в дни, в които отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Безсмъртните герои от 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, а единни и разединени. Трябва да вярваме на народа и да изпитваме уважение към него, защото е единственият съдник за делата ни“, заяви в речта си Йотова.

По думите ѝ българските граждани категорично са дали мандат на една политическа сила. „Очакването е за стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите, както повелява Конституцията. Бъдещото правителство и мнозинство ще реши какви да бъдат приоритетите. Голямата цел пред всички е да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи, но и с достъпно образование, здравеопазване, равен старт и еднакви закони за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Никоя власт не може да остави сами хората срещу цените и сметките“, посочи президентът.

Йотова определи удължаването на бюджета като сериозна проява на безизходица и призова народните представители да се заемат със създаването на редовна план-сметка. А сред очакванията са бързо и ефективно правораздаване. Относно външната политика президентът призова страната да спре да се държи като „плах гост в европейското семейство“ и да се чуе българският силен и влиятелен глас.

Държавният глава обеща президентската институция да остане обективна и независима и да бъде коректив на останалите власти, с условието, че е готова за взаимодействие между тях за добруването на народа.

