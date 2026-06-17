Снимка: Стопкадър
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Премиерът посочи и мерки за справянето с високите цени на хранителните продукти
„От вчера заработи първият и най-важен модул на системата СИГМА – мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи”. С тези думи министър—председателят Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет.
Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. „Всеки гражданин може бързо да намери как и какви пари са се харчили в общината, в която живее. Системата ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета”, каза премиерът.
Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки
Наред с постигнато споразумение с големите търговските вериги за намаляване на цените, се засилва контрола върху ценообразуването и качеството на храната. „Имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа в този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват на цената на храната”, подчерта Радев.
Той изтъкна, че продължават усилията за „правене на бизнес” у нас. „Целта ни е икономиката да работи по –интензивно, с по-голяма производителност и по-голяма добавена стойност”, заключи премиерът.Редактор: Дарина Методиева
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