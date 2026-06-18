Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев представя ръководния екип на ведомството и предприетите действия през първите тридесет дни от управлението на пресконференция.

Той обясни, че брифингът има две цели - представяне на екипа и информация за свършеното досега. Заместник-министри са Анна Михнева-Натова, Цвета Тимева и Христина Велинова.

Георги Пеев: Железопътният транспорт е нашата ахилесова пета

„Направена е първоначална оценка на състоянието на сектора, проведени са множество срещи с браншови организации и предприятия. Очаквайте от нас повече работа и конкретни действия и по-малко говорене. Ще имаме ясна програма, по която ще текат срокове с отчетност и цели. Има девет второстепенни разпоредители на бюджетни средства, включително две болници. Също така 18 търговски дружества и три държавни предприятия“, каза Пеев.

Железопътният сектор и „Български пощи“ са сред най-проблемните звена в транспорта

Железопътният транспорт и „Български пощи“ са секторите с най-сериозни натрупани проблеми в системата на транспорта, поясни министърът на транспорта.

По думите му в БДЖ, НКЖИ и „Български пощи“ са назначени специализирани одити, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец.

„На базата на реалните резултати ще бъдат изготвени програми за оздравяване и нормализиране на работата. Там, където нещата не се случват по правилния начин, ще бъдат предприети и промени в ръководствата“, заяви министърът.

Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми.„Не си представях нито мащабите на дейността, нито мащабите на проблемите в тази компания“, коментира той по отношение на НКЖИ, която е сред най-големите работодатели в страната и управлява железопътната инфраструктура.

Според министъра през последните години само по европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,07 млрд. евро. В същото време НКЖИ администрира стотици договори на обща стойност близо 2 млрд. евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 г. и все още не са приключили.

Особено тревожен е фактът, че са поемани задължения по проекти без осигурено финансиране. По данни на министерството стойността на такива договори достига около 765 млн. евро.

Георги Пеев поиска подробна информация за безопасността в железопътния транспорт

Министърът акцентира върху проблемите, свързани с безопасността на железопътния транспорт.

Като пример той посочи забавянето на договор за доставка на баласт - натрошен камък, използван за поддръжката на железния път. По думите му в продължение на три години не е бил сключен договор за необходимите доставки, което е наложило материалът да бъде прехвърлян от едни участъци към други според степента на риск.

„Имаше няколко инцидента, свързани с влакове, именно поради липсата на баласт. За нас е крайно недопустимо три години да не се сключва договор, който е пряко свързан с безопасността“, подчерта Пеев.

Транспортният министър съобщи и за прекратяването на договор на стойност 43 млн. евро, който според него е бил икономически неоправдан. Договорът е бил свързан с поддръжка и почистване на растителност по железопътната инфраструктура.

„Независимо че беше рамково споразумение, това е договор за 43 млн. евро. Той беше мигновено прекратен от нас“, заяви министърът. Сред установените слабости е практиката строителни процедури да стартират преди приключване на отчуждителните процедури, археологическите и геоложките проучвания.

По думите на Пеев това води до блокиране на проектите за години, а впоследствие изпълнителите настояват за индексация и анексиране на договорите заради променените икономически условия и инфлацията.

Министърът посочи още, че са изплатени аванси по договори за над 30,5 млн. лева в периода 2024-2026 г., без по съответните проекти да са извършени реални строителни дейности.

Според Георги Пеев сериозен проблем представляват и условията на труд в НКЖИ. „Там работят изключителни професионалисти при много лоши условия“, заяви той.

Министърът припомни, че над 50% от железопътната мрежа в страната е с ограничения на скоростта спрямо проектните параметри, което е резултат от недостатъчна поддръжка и некачествено изпълнение на инфраструктурни дейности.

След приключването на одитите Министерството на транспорта ще изготви конкретни програми за реформи в железопътния сектор и „Български пощи“. Очаква се те да включват организационни промени, мерки за повишаване на безопасността, подобряване на финансовото управление и кадрови промени в дружествата, където бъдат установени сериозни нарушения или неефективност.

Редактор: Цветина Петкова